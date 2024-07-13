Одесса. П-ц от ТЦК

Пользователи Сетей пребывают в шоке от видеокадров, разлетевшихся по телеграм-каналам — на них под воротами Белгород-Днестровского районного ТЦК (Одесская область) военный валит на землю пожилую женщину и пожилого инвалида-колясочника.