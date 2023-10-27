Китай и Пакистан проведут совместные морские учения

Пекин, 27 октября /Синьхуа/ -- Военно-морские силы Китая и Пакистана проведут совместные морские учения "Морские стражи-3" /"Sea Guardian-3"/ в ноябре в акватории и воздушном пространстве северной части Аравийского моря, заявил в четверг на пресс-конференции официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.