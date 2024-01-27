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Путин поручил развивать инфраструктуру Петербурга и Ленобласти

Путин поручил развивать инфраструктуру Петербурга и Ленобласти

Скриншот видео Сразу после встречи со студентами Морского технического университета, которые участвовали в СВО, Владимир Путин провел совещание по развитию агломерации Санкт-Петербурга.

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Комментарии
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А Кудасов
А может Путину поручить наконец заняться мигрантами  https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43996439814/Vse-nachalos-s-lifta-Deti-migrantov-vlomilis-v-kvartiru-udarili-?utm_referrer=mirtesen.ru
Все началось с лифта. Дети мигрантов вломились в квартиру, ударили ножом - Абсолютный рейтинг - 26 января - 43996439814
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