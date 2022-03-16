Закон и Порядок

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Российские писатели массово уходят с «Литнет» после заявления соучредителя портала о финансировании украинской армии

Российские писатели массово уходят с «Литнет» после заявления соучредителя портала о финансировании украинской армии

Украинский соучредитель «Литнет» и «Букнет» Сергей Грушко сообщил, что деньги с продажи книг идут на поддержку ВСУ Яна Куренкова Писатели, публикующие свои произведения на русскоязычной литературной платформе «Литнет», заявили об отказе сотрудничать с сайтом.

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