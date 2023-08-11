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Где смотреть новый сезон Лиги 1 2023/2024 — прямые трансляции матчей Чемпионата Франции по футболу

Где смотреть новый сезон Лиги 1 2023/2024 — прямые трансляции матчей Чемпионата Франции по футболу

Французское футбольное первенство давно уже входит в пятерку сильнейших в Европе, но занимает пятое место по популярности.

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