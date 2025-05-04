Ксения Бородина заговорила о гостевом браке — повлиял прошлый опыт отношений

Звезда неожиданно для фанатов решила нестандартно подойти к будущей семейной жизни. Ксения Бородина и Николай Сердюков СоцсетиКсения Бородина вскоре выйдет замуж в третий раз за блогера Николая Сердюкова.
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