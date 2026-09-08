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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дьяков о Мостовом в «Локо»: «Он поможет им восстать из пепла. Это серьезное усиление»

Бывший защитник «Локо», « Динамо » и « Ростова » Виталий Дьяков считает, что  Андрей Мостовой поможет «Локомотиву» закрепиться в середине таблицы Альфа-Банк РПЛ .

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