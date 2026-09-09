Жителей Удмуртии запугивают «запретом выезда мужчин»

ИЖЕВСК, 9 сентября, ФедералПресс. В социальных сетях Удмуртии распространяется информация о поддельном постановлении Госсовета республики, якобы вводящем ограничения на выезд для мужчин и усиливающем мобилизационный контроль с 22 сентября.