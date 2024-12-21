Расчеты САУ «Малка» уничтожили технику и живую силу ВСУ в курском приграничье

Расчеты 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Малка» группировки войск «Север» уничтожили вражеские укрытия, боевую технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
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