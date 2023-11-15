Три дома для расселения ввели в эксплуатацию в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщила и.о. директора городского департамента строительства Татьяна Гераськина а заседании комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 14 ноября.
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