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Царьград

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Безработица в Подмосковье выросла на 30% за год

Безработица в Подмосковье выросла на 30% за год

Московская область оказалась на 37-й строчке рейтинга российских регионов по уровню безработицы. За год показатель вырос более чем на 30%.

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