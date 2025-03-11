В Киево-Печерской лавре обрушился золоченый крест: спасатели оперативно устранили последствия Ирэн ОрлонскаяНедавно в Киеве произошло событие, вызвавшее большой резонанс в мировом сообществе – с купола храма Всех Святых в Киево-Печерской лавре сорвался позолоченный крест.
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