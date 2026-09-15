Как Запад признал технологический рывок Москвы — и тут же начал криво оправдываться

Газета The New York Times вдруг обнаружила, что Москва совершила за последние годы технологический рывок: с помощью биометрии можно проходить в метро, роботы развозят продукты за 15 минут, а беспилотные такси готовятся к коммерческому запуску.
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