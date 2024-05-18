Смоленское лютеранское кладбище убрали от мусора и листвы

В субботнике приняли участие более 150 человек Сегодня на субботнике на Смоленском лютеранском кладбище территорию и могилы убирали от мусора и прошлогодней листвы, мыли и очищали надгробия под руководством реставраторов, сообщает пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.