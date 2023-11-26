Шойгу заявил о фактически созданной единой системе ПВО стран ОДКБ

Страны — участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) фактически создали единую систему противовоздушной обороны (ПВО), заявил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-1».
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