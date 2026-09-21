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Царьград

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Росреестр: в Москве на 7% выросло число заявлений на недвижимость

Росреестр: в Москве на 7% выросло число заявлений на недвижимость

В августе Росреестр Москвы зафиксировал рост количества электронных заявлений на регистрацию и учет недвижимости на 7% по сравнению с прошлым годом.

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