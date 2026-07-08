Zero Hedge
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Zero Hedge

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Socialism Is Targeting The Foundations That Made America Great

Socialism Is Targeting The Foundations That Made America Great

Socialism Is Targeting The Foundations That Made America Great Authored by Victor Davis Hanson via The Epoch Times, This is a lightly edited transcript of a July 6 segment of the Victor Davis Hanson: In His Own Words podcast.

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