Socialism Is Targeting The Foundations That Made America Great Authored by Victor Davis Hanson via The Epoch Times, This is a lightly edited transcript of a July 6 segment of the Victor Davis Hanson: In His Own Words podcast.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии