«Какая красивая пара»: Собчак вблизи показала избранника Гагариной

Певица больше не скрывает свой роман. Полина Гагарина и Стас Миков Социальные сетиПолина Гагарина и Стас Миков Социальные сетиПолина Гагарина с недавних пор посещает светские мероприятия в компании нового бойфренда.
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