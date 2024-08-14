Учителя рассказали об адаптации детей мигрантов в российских школах

Более половины опрошенных учителей (53%) сообщили, что у детей мигрантов есть проблемы с владением русским языком и освоением общеобразовательных предметов, следует из результатов исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии