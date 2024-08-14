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Учителя рассказали об адаптации детей мигрантов в российских школах

Учителя рассказали об адаптации детей мигрантов в российских школах

Более половины опрошенных учителей (53%) сообщили, что у детей мигрантов есть проблемы с владением русским языком и освоением общеобразовательных предметов, следует из результатов исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС.

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