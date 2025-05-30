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На вопросы по реновации ответили в Бескудниковском районе

Сотрудники штаба реновации ответили на вопросы ветеранов из Бескудниковского района. 23 мая 2025 года в Бескудниковском районе состоялась встреча с участием ветеранских организаций и специалистов городского штаба по контролю за программой реновации.

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