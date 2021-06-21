Медвежий уголЗдоровье"Всепропальщик", попав в российскую бесплатную больницу, неожиданно зауважал нашу медицину и изменил мнение о врачах На западе История более чем реальная и происходит прямо сейчас с моим другом на моих глазах.Вернуться к статье388НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьабрам вербинЗа всю страну не знаю, но в Москве отличная медицина. Надеюсь, что и в стране не хуже.Дмитрий Соловьевкак сказать, смотря ГДЕ https://www.interfax.ru/russia/734488 Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Две машины скорой помощи в Омске привезли тяжелобольных пациентов к зданию областного Минздрава, заявив, что их отказались госпитализировать в больнице, сообщает пресс-служба правительства Омской области. По ее данным, это произошло во вторник около 22 часов. Позже к зданию министерства подъехала третья машина без пациента. В правительстве региона отмечают, что врачи скорой привлекли к себе внимание включенной сиреной и заявили, что не могут передать больных в стационар.Дмитрий Соловьевhttps://www.kommersant.ru/doc/4858806?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поручил провести проверку в инфекционных госпиталях после сообщений об отказе принять пациента с подозрением на коронавирус. 16 июня скорая помощь привезла пациента к зданию администрации региона, так как больницы отказались принять его из-за отсутствия мест.абрам вербинПро то и сказал. тА быдло во власти - фальшивых начальников - необходимо менять.Наталья ИвановаВы знаете, я тоже за всю страну не знаю, но в Екатеринбурге отличная медицина. Там живет моя сестра. Они с мужем диабетики, постоянно лежат в больнице. И она, представьте, их вытаскивает. Спрашиваю, как кормят, отвечают: Отлично!абрам вербинНадеюсь, что таких мест, как Москва и Свердловск, будет всё больше.Александр ЛисовскийЕсть такой холуйский сайт как " Компас " так что эту "Лапу.... " можно переименовать в "Компас - 2 " Москва - это ещё не вся Россия и я тут живу . И хоть денег у нас по сравнению с остальной страной выделяется наверно больше половины , попробуйте записаться к "бесплатному " врачу , а за приличные деньги хоть завтра . Да и что то при таких "прекрасных условиях " по этой заразе мы первые . А сколько больниц уничтожили поле реформы ? Нормально , что есть места , где женщины ездят рожать за 200 км или у повивальных бабах на дому. Так что про хорошую медицину мы в кремлёвских сводках можем почитаем , то же что и у гражданина "абрама ".абрам вербинне всё сразу. начальник сделал очень много глупостей. но сейчас исправляется.Александр ЛисовскийЭто я буратине + поставил.Александр ЛисовскийЧитай приятель Некрасова. ... Умерла Ненила; на чужой землице У соседа-плута — урожай сторицей; Прежние парнишки ходят бородаты; Хлебопашец вольный угодил в солдаты, И сама Наташа свадьбой уж не бредит... Барина всё нету... барин всё не едет!абрам вербинэто всё что знаешь о реальных делах? не густо. :(Санек Совков СовковСМЕРТЬ САТАНИНСКОМУ КАПИТАЛИЗМУ !!! АМИНЬ !!Дмитрий Соловьевбывает более или менее нормальный капитализм, тут главное кто у руля.Санек Совков СовковНЕ БЫВАЕТ ! В АПРИОРИ !!!Алексей СафроновВот именно! Надо радоваться тому, что губительный период для России с приходом Путина во власть, отступил. И, даже при наличии ещё многих, этот нелёгкий Путь в усовершенствовании нашего государственного устройства приведёт к положительным результатам.Дмитрий Соловьевда он УСУГУБИЛСЯ, вообще-то для населения по крайней мере, а вот для кучки "освоителей бюджета" - вот для них прямо благодатьЮрий DedА вообще то в целом верная статья особенно о сборе средств на лечение . А особенно мне нравится когда ворочащие миллионами певички просят граждан скинутся по копеечке . Да один благотворительный концерт даст денег на троих нуждающихся - правда это их деньги а они не прикосновенны .абрам вербинДа уж! Всегда интересы их горькие телеслёзы о нуждающихся больных. А сколько они сами дали на лечение?Дмитрий Соловьевпо данному вопросу верно.Дмитрий Соловьевафторь, больше всех ругают власть те у кого зарплата 12-20 тыр, у кого 30 те уже почти богатые ( в глубинке ) и не путай ЖУЛИКОВ НА НАРЫ с "все пропало" все пропало это аккурат про тГоцкистов а про больнички - смотря в какую попасть, если вообще попадешьНочной кошмарТебя разве только в дурку возьмут. Больше никуда.Дмитрий Соловьевстарожилу палаты 6 "кашмару", - не судил бы по себе, если ты там прописан то там тебе и место, оно и понятно так что сиди там , целее будешь, а то ведь на улице сразу прибьют , вот тогда и оценишь реальную медицинуАнатолий ЗотовБесплатно.Ночной кошмарВот когда тебе, урод, хвост оторвут на улице, тогда и ты оценишь реальную медицину.Николай КузнецовУ нас не медицина плохая, у нас оптимизация очень успешно проводится, особенно в маленьких городках и селениях.Наталья ИвановаДмитрий Соловьевнет тупее силы, чем жуликами довольные дебилы, чтоб жить достойно нужно ВСЕМ законы исполнять, пусть кто работает не будет бедным, а кто ворует пусть получит по заслугамbianka БелаяОчень жаль наших врачей, которые тратят свои силы, нервы и здоровье, чтобы вытаскивать с того света этих сволочей. Бесплатно. Надо же, " шоколадный" похвалил раба за хорошую службу!Сергей ЗамысловСказки рассказываете! Настоящего всепропальщика не переубедить ни чем. Лежал со мной такой, его вылечили, но не смотря на это он проклинал нашу медицину и правительство и Путина. что ни хрена не делается и т.д. Зато замотрел до дыр свой смартфон, там про наваляльного и разгон демонстрации детей всё показывали, его не смущало, что наваляльный подставил детей, зато "кровавый режим" их разгонял - это для него было как бальзам на рану. Жаль, что таких лечат, а нормальные люди уходят.Ночной кошмарЭто вам просто платный всепропальщик попался.Сергей ЗамысловВы ошибаетесь, это был совершенно бесплатный идиот.Ночной кошмарА вы его доходы проверяли? Может быть он в ФБК у Навального подрабатывал?Сергей ЗамысловЕсли так, то он гениальный актёр.Ночной кошмарА то... Как говорил один персонаж - враг хитёр и коварен...)))ЕвгенийЧерез максимум год этот всепропальщик всё забудет и будет опять всё ругать до следующего эксцесса. Типаж такой.Михаил БутовНичего не буду говорить про статью. Приведу свой пример, имею право. Не Москва, но крупный и близкий к Москве (260 км) областной город с хорошо развитой инфраструктурой в том числе и медициной. В ноябре прошлого года с диагнозом COVID укладывают в больницу моих родных дядю и тётю. Укладывают так. Запустили они с лечением "ОРВИ", так им говорили врачи скорой помощи. Приехала очередная бригада, взяла анализы. Вечером звонок,- у вас COVID, вам необходима госпитализация, когда сможете приехать в больницу № 4? Понимаете, не сказали,- высылаем за вами машину, а ,- когда сможете приехать? Ладно, брат отвёз их на своей машине. Положили их в разные отделения. Забыл сказать, что указанная больница №4 была полностью переведена на ковидных больных со всей области, туда каждые 15-20 минут в ноябре 2020 г. привозили скорые машины больных. Врачи на скорой все в противочумных костюмах, в очках и масках... Так вот, дядю положили в бывшее "глазное" отделение. Он рассказывал: "каждый день приходили разные врачи. Придут, посмотрят, уйдут. Всё молча. Никакого конкретного диагноза. Соответственно никакого конкретного лечения. В один день одни таблетки, на другой - другие. Что вы мне даёте, что за лекарства? Отвечают сёстры грубо,- пейте, что дают. Потом его неожиданно решили перевести в одну из районных больниц области! Однако соседом по палате оказался у него больной из этого самого районного городка, которого как раз оттуда и привезли в областной центр! Ладно, с этой глупостью разобрались, оставили его в родном городе. Но у него стал обостряться остеохондроз (хронический). На его просьбы врачи никак не реагировали, то есть никакого дополнительного лечения не назначили. Дядя стал спрашивать приходящих врачей об их специализации. Оказалось, что к его лечению причастны и окулист, и стоматолог, и психотерапевт. Кстати, последний, психотерапевт-женщина стала задавать странные вопросы, типа помнит ли он своё имя, дату, осознаёт ли, где он находится." Оказалось, что побочным эффектом этого COVIDа может быть расстройство психики(?!). Одного больного она уже отправила в психушку. Питание отвратительное. Мой дядя не привереда, не олигарх, обычный работяга-пенсионер. Но он стал возмущаться, когда ему постоянно приносили малюсенькую котлетку из хлеба с мясным запахом. Тогда дядя взмолился,- отпустите меня домой, я там за две-три недели встану на ноги. Его отпустили под расписку. Я забирал его из больницы. Это был полутруп, насквозь больной и немощный, постаревший лет на 15. Дома у дяди стоит шведская стенка, приделаны разные эспандеры, старые бухгалтерские счёты он приспособил как массажную доску для больной спины. Он стал дважды в день совершать продолжительные прогулки в лесопарковой зоне. Делать комплексные физические упражнения. Попросил меня купить ему 12-кг гирю. Через месяц его было не узнать. Подтянутый, с лёгкой походкой, похудевший, помолодевший лет на 20, а с учётом того состояния, в котором он был при выписке, так на все 30 лет. Тётю положили сразу в "красную зону". Дней через 10 врачи пригласили дядю повидаться с ней. Она лежала в другом корпусе, он еле-еле дошёл туда. Она единственно что успела сказать,- забери меня отсюда, я умираю. Вечером её не стало. Похоронные конторы все, кроме одной, отказались работать с нами, когда узнавали, что умершая в больнице №4. На похороны тело тёти выдали нам в полиэтиленовом пакете в закрытом гробу. У неё было плохо со слухом, мы ей в своё время купили очень хороший и дорогой слуховой аппарат. В больнице его заныкали. Вот такие контрасты с нашей бесплатной медициной.Ночной кошмарНу, и когда это было?Алексей СафроновПри всём моём, обычном прекраснодушии к больным и убогим, мне в этот раз даже жаль, что эти две богатые буратинки не отдали Богу душу: ведь, именно тогда бы, они были правы на 100% в спорах со своим другом, автором сей статьи😁Комментировать
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