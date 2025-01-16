Мангистауские спортсмены впервые примут участие в зимних Азиатских играх

Мангистауские спортсмены Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев впервые примут участие в зимних Азиатских играх, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областной федерации фигурного катания.
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