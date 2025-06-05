БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Воняет авторитаритаризмом»: у Кличко обострилось политическое обоняние – к чему бы это?

«Воняет авторитаритаризмом»: у Кличко обострилось политическое обоняние – к чему бы это?

Роман Рейнекин.   За внезапно опрокинувшими стол с информационной повесткой последних дней событиями «Русского Перл-Харбора» внезапно ушла в тень достаточно перспективная, с точки зрения своей скандало- и раскруткоемкости, и явно нацеленная на продолжение история, хедлайнером которой выступил, на минувших выходных, журналист The Time Максим Такер, опубликовавщий в этом американском издании большой материал по мотивам своих разговоров с мэром Киева Виталием Кличко.

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