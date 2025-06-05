«Воняет авторитаритаризмом»: у Кличко обострилось политическое обоняние – к чему бы это?

Роман Рейнекин. За внезапно опрокинувшими стол с информационной повесткой последних дней событиями «Русского Перл-Харбора» внезапно ушла в тень достаточно перспективная, с точки зрения своей скандало- и раскруткоемкости, и явно нацеленная на продолжение история, хедлайнером которой выступил, на минувших выходных, журналист The Time Максим Такер, опубликовавщий в этом американском издании большой материал по мотивам своих разговоров с мэром Киева Виталием Кличко.