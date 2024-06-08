F-35 разрешили ядерный удар по русскому миллионнику. СМИ уже подсчитывают количество жертв

США разрешили голландским самолётам F-35 самостоятельно принимать решение наносить ядерные удары. СМИ уже ищут точки на карте России, выбирают город-миллионник и подсчитывают количество потенциальных жертв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии