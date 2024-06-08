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Царьград

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F-35 разрешили ядерный удар по русскому миллионнику. СМИ уже подсчитывают количество жертв

F-35 разрешили ядерный удар по русскому миллионнику. СМИ уже подсчитывают количество жертв

США разрешили голландским самолётам F-35 самостоятельно принимать решение наносить ядерные удары. СМИ уже ищут точки на карте России, выбирают город-миллионник и подсчитывают количество потенциальных жертв.

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Комментарии
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Grandad
Что за ерунда: Голландию же отменили и её теперь нет!
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13 час.
ШКИПЕР
В случае чего, то  и Нидерландов не будет ,от слова совсем .
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13 час.

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