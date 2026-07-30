Зачем хуситам пролив, если у них нет флота

20 июля 2026 года хуситы объявили морскую блокаду саудовских судов в Красном море. К 23 июля появились сообщения об ударах по танкерам, а к концу недели аналитики Kpler зафиксировали резкое падение числа проходов через Баб-эль-Мандеб.