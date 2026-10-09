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Русская весна

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МИД объяснил выход России из Рамсарской конвенции о болотах

МИД объяснил выход России из Рамсарской конвенции о болотах

Россия вышла из Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях в декабре 2025 года, потому что Запад пытался использовать её для давления на Москву на фоне спецоперации на Украине, рассказал заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.

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