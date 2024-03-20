В Подмосковье разместят женщин и детей из Белгородской области

В детских лагерях Подмосковья разместят женщин и детей из обстреливаемой ВСУ Белгородской области.В Подмосковье планируют разместить женщин и детей из Белгородской области, подвергающейся атакам со стороны ВСУ.
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