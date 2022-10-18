Daily Storm

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Замглавы администрации Херсонщины Стремоусов анонсировал референдумы на всей Земле о присоединении к России

Замглавы администрации Херсонщины Стремоусов анонсировал референдумы на всей Земле о присоединении к России

Херсонская область и еще три региона находятся в составе РФ с 30 сентябряЗамглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в своем Telegram-канале, что в ближайшее время на всей Земле пройдет референдумы о присоединении к России.

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