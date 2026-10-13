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Владимирские новости

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Эксперт разобрала стиль владимирских чиновников

Эксперт разобрала стиль владимирских чиновников

«По одёжке встречают, а провожают по уму». Наряд человека — первое, на что мы обращаем внимание при встрече, особенно если речь идёт о первых лицах.

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