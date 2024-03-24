Переселение народов: "В одном времени-пространстве сосуществуют две России. Каждая в своей собственной реальности."

В Минпросвещения РФ считают, что введение обязательного вступительного испытания на знание русского языка для детей мигрантов в школе приведет к ограничению прав несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства на получение общего образования, сказано в ответе ведомства депутату ГД от КПРФ Михаилу Матвееву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии