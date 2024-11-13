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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Дефицит энергии ограничит возможности 40 % ИИ ЦОД уже к 2027 году ИИ вообще и ген...

Дефицит энергии ограничит возможности 40 % ИИ ЦОД уже к 2027 году ИИ вообще и ген...

Дефицит энергии ограничит возможности 40 % ИИ ЦОД уже к 2027 годуИИ вообще и генеративный ИИ в частности привели к стремительному росту энергопотребления ЦОД — по прогнозам агентства Gartner, в следующие два года рост составит 160 %.

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