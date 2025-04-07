Алексей Корабельников: в Петербурге на ликвидацию свалок выделено более 900 миллионов рублей

Это позволит освободить 70 гектаров земли В Петербурге к 2030 году все несанкционированные свалки отходов должны быть ликвидированы в год их выявления, сообщил сегодня в своём телеграм-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.
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