Лжесотрудники соцфонда украли у жителей Карелии более полутора миллионов рублей

72-летняя жительница столицы Карелии лишилась крупной суммы, рассказали в МВД Карелии. Женщина сообщила, что несколько дней назад ей поступил звонок якобы от представителя Пенсионного фонда по имени Александр, который сообщил, что ей необходимо записаться на прием и пересчитать трудовой стаж.
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