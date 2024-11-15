Лжесотрудники соцфонда украли у жителей Карелии более полутора миллионов рублей

72-летняя жительница столицы Карелии лишилась крупной суммы, рассказали в МВД Карелии. Женщина сообщила, что несколько дней назад ей поступил звонок якобы от представителя Пенсионного фонда по имени Александр, который сообщил, что ей необходимо записаться на прием и пересчитать трудовой стаж.