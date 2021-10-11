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В Еврейской автономной области полицейские изъяли более 20 кг наркотикосодержащих растений

В ходе операции «Мак-2021» сотрудниками Управления по незаконному обороту наркотиков УМВД России по ЕАО была получена оперативная информация о том, что житель села Воскресеновка Ленинского района занимается сбором и заготовкой конопли.

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