В Еврейской автономной области полицейские изъяли более 20 кг наркотикосодержащих растений

В ходе операции «Мак-2021» сотрудниками Управления по незаконному обороту наркотиков УМВД России по ЕАО была получена оперативная информация о том, что житель села Воскресеновка Ленинского района занимается сбором и заготовкой конопли.
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