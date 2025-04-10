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"Коалиция желающих" лишилась США: Украину слили. А кто "Путина остановит"?

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"Коалиция желающих" по обеспечению безопасности Украины после возможного прекращения огня во главе с Великобританией и Францией рискует забуксовать без твердых обязательств и четких гарантий со стороны Белого дома, сообщают осведомленные источники.

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