"Коалиция желающих" лишилась США: Украину слили. А кто "Путина остановит"?

"Коалиция желающих" по обеспечению безопасности Украины после возможного прекращения огня во главе с Великобританией и Францией рискует забуксовать без твердых обязательств и четких гарантий со стороны Белого дома, сообщают осведомленные источники.
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