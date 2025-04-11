"Я бы сам кричал: "Русские, вперёд!": Дагестанский боец поставил на место всех критиков

Дагестанский боец Марат Алиасхабов не просто раз за разом выходит на ринг с флагом России, но и делает всё возможное, чтобы донести до своей аудитории одну простую истину: все мы живём в одной прекрасной стране и разногласия 200-летней давности не должны становиться поводом для разжигания межнациональной розни.