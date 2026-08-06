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Экс-глава МИД Австрии придумала, как адаптировать мигрантов в РФ

Экс-глава МИД Австрии придумала, как адаптировать мигрантов в РФ

Бывший министр иностранных дел Австрии, ныне руководитель Центра G.O.R.K.I. при СПбГУ, Карин Кнайсль рассказала о создании собственной концепции, направленной на облегчение процесса интеграции иностранных граждан в российское общество.

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