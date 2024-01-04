Вот и весь секрет американского успеха (и американской мечты). Их долг уже 34 триллиона (это выглядит так: 34 000 000 000 000).
Давай, дед, давай, не останавливайся!
Комментарии
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Гарий Щерба
ВПэРэД АМэРыКА , ДАЕШЬ ПэРэСТРОЙКУ с ЛИХИМИ 90-ыми от ВСЕГО бывшего СССР ......!!! УДАЧИ , НЕДОНОСКИ...... Вот только у вас СВОИХ ОГОРОДОВ с САДАМИ НЕТ , ТАК ВОТ...
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11 час.
ГС
Галина Соколова
Они печатают бумажки пустые, а все за них платят,!?
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8 час.
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