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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Давай, дед, давай, не останавливайся!

Давай, дед, давай, не останавливайся!

Вот и весь секрет американского успеха (и американской мечты). Их долг уже 34 триллиона (это выглядит так: 34 000 000 000 000).

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Комментарии
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Гарий Щерба
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