Давай, дед, давай, не останавливайся!

Гарий Щерба

ВПэРэД АМэРыКА , ДАЕШЬ ПэРэСТРОЙКУ с ЛИХИМИ 90-ыми от ВСЕГО бывшего СССР ......!!! УДАЧИ , НЕДОНОСКИ...... Вот только у вас СВОИХ ОГОРОДОВ с САДАМИ НЕТ , ТАК ВОТ...