❗️Правильные слова здравомыслящей украинки👍 #Украина #Вторжение #Курск #Обращение.
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❗️Правильные слова здравомыслящей украинки👍 #Украина #Вторжение #Курск #Обращение.
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