В понедельник ТВ и радио в Карелии частично будут отключены

Ожидаются перерывы вещания 20 цифровых телеканалов и 3 радиостанций В понедельник 16 октября на шести объектах телерадиосети Карелии запланированы профилактические работы, сообщает филиал РТРС «РТПЦ Республики Карелия».
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