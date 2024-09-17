МИД: ЦИК Молдавии под надуманным предлогом ограничила права избирателей в России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии под надуманным предлогом ограничила права молдавских избирателей, которые находятся в России.
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