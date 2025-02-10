Биржевые цены на газ в Европе впервые за два года превысили $620 за 1 тыс. куб. м

Биржевая стоимость газа в Европе впервые с 8 февраля 2023 года выросла до $620 за тысячу кубометров, прибавив почти 4% относительно уровня закрытия торгов в прошлую пятницу, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.