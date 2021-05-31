Не только о футболе

817 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алевтина Трофимова
    После провала сборной России на ЧЕ 2021 #ПоэтГарик сел было за очередной стихотворный репортаж. Но с удивлением обнар...Безумные привозы ...
  • Алевтина Трофимова
    эта команда (игроки, тренерский штаб) свой цикл закончили. нужны свежие идеи, игроки и тд, Черчесов допустил большой ...Безумные привозы ...
  • Алевтина Трофимова
    Ну и?))ЗАРЕМА САЛИХОВА Д...

Хабиб не обиделся на Кадырова, у де Брюйне перелом носа, Осаку могут забанить за игнор медиа, фиаско белорусских хоккеистов и другие новости

Хабиб не обиделся на Кадырова, у де Брюйне перелом носа, Осаку могут забанить за игнор медиа, фиаско белорусских хоккеистов и другие новости

Доброе утро! После спокойного воскресенья врываемся в новую рабочую неделю! Ловите скорее наш бодрящий дайджест ☕️ 1.

Вернуться к статье
723
Обсудить
Лена Мисько
Финансирование «Урала» увеличат на 700 миллионов рублей * Председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский увеличит сумму финансирования футбольного клуба «Урал» до 2 миллиардов рублей в год, пишет РБК. Это будет сделано за счет партнеров клуба. В прошлом году бюджет «Урала» составлял чуть менее 1,3 миллиарда рублей. * Пумпянский стал председателем совета директоров «Урала» в августа 2020 года, сменив на этом посту бывшего руководителя администрации губернатора Свердловской области Александра Левина. ** Также у клуба есть попечительский совет, в который входят представители ЕВРАЗа, «Сима-ленда», «СКБ Контур», ГК BROZEX, «Транссибурала», «Уральских авиалиний», Группы Синара, «Уральского банка ПАО Сбербанк», «Мотива» и другие. Возглавляет совет совладелец компании «Общество Малышева 73» Константин Погребинский.
Лена Мисько
Такой богатый край, а команда вечно подозревается в договорняках
Лена Мисько
Сделка по переходу Гуса Тиля в "Фейеноорд" практически закрыта Полузащитник "Спартака" Гус Тиль стал первым приобретением нового главного тренера "Фейеноорда" Арне Слота. 23-летний голландец будет арендован на сезон. За исключением некоторых формальностей - медицинского освидетельствования и официального объявления - сделка закрыта, сообщает (https://nos.nl/artikel/2382981-oude-bekende-til-is-eerste-aanwinst-van-nieuwe-trainer-slot-bij-feyenoord) NOS. По данным источника, неизвестно, обсуждал ли роттердамский клуб возможность покупки Тиля у «Спартака». Ранее появлялась информация о том, что «Фейеноорд» заплатит российскому клубу арендную плату в размере около миллиона евро.
Лена Мисько
Может как у Кавенаги пойдет в другом клубе, если у нас не смог. Удачи
Лена Мисько
Мне только непонятно почему его Рую не дали посмотреть.
Лена Мисько
⚽️Полузащитник Гус Тиль продлил контракт с московским футбольным клубом "Спартак" до лета 2024 года перед уходом в аренду в роттердамский "Фейенорд".
Лена Мисько
Информация по поводу того, что Гус думает выступать за сборную Замбии, не верна. Это просто предположение голландских СМИ
Максим Комаров
Чтобы окупить затраты на трансфер Гуса Тилля, придётся сдавать его в аренду Фейнорду 18 лет. Если по 1 млн в год. Можно ещё Рошу им сдать за 100 рублей, пусть копейка капает.
Ruslan Zakirov
А тебе-то зачем окупать затраты на трансфер Тилля? Или ты сам вложился в этот трансфер, из собственного кармана?
Максим Комаров
Да, ты прав. Меня зовут Себастьян Негоро, торговец чёрным деревом.
Лена Мисько
❗️BeFoot: КОНМЕБОЛ официально объявил, что Кубок Америки не состоится в Аргентине из-за ситуации с ковидом.
Лена Мисько
Официально: Антон Заболотный подписал контракт с ЦСКА на три года.
Лена Мисько
Хорошо, просто прекрасно :) Господин Орешкин, пожалуйста, не останавливайтесь! Никто не знает, а «Зенит» питерского воспитанника Виктора Васина вернуть не хочет, вместо Ракицкого?
Лена Мисько
«Краснодар» и нападающий Евгений Марков расторгли контракт по согласию сторон. Соглашение истекало по окончании сезона-2021/22.
Лена Мисько
Футболисты и тренеры сборной России сдали тесты ПЦР-тесты на коронавирус сотрудникам лаборатории, аккредитованной УЕФА. Все тесты дали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Сегодня утром в расположение сборной в рамках внесоревновательного контроля прибыли инспекторы допинг-контроля. 10 футболистов сдали тесты.
Ruslan Zakirov
Забавно читать дешевые оправдания футболистов, когда они оправдывают нанесенные ими травмы соперникам. Конечно Рюдигер не хотел тяжело травмировать Де Брюйне. Просто парень жестко пошел в соперника чтобы пожестче его встретить. Игрок просто обязан понимать, что такое "пожестче" может закончиться тяжелой травмой сопернику. Хотя это все-таки более гуманный вариант чем действия Березуцкого против Чочиева или Кержакова против Диканя, когда игроки умышленно били соперника, чтобы нанести травму сопернику.
Лена Мисько
Игорь Дивеев: «После гола Ларссона в Кубке Гончаренко и Березуцкие выписали хороших пистонов» Джордан просто уничтожил защитника. И физически и морально: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/redwhitetv/2927311.html?utm_source=telegram&utm_medium=spa&utm_campaign=2021-05-31
Лена Мисько
Аналитика простым языком (Зенит, РПЛ и ещё), [31.05.21 12:09] *** Неожиданно придумал кандидатуру спортивного директора для "Зенита". Петер Штегер освободился из "Аустрии". По собственному желанию. Даже здесь чудо: совершено никакущая команда пробилась в Лигу Конференций через плей-офф... Петер, безусловно, не так раскручен, как Рибальта, да спортдиром был значительно меньше, чем тренером, но есть несколько факторов за. Первый – курс на использование собственных воспитанников, с чем лед, похоже, тронулся. Вы не найдете ни одного футболиста, который сказал бы о Штегере плохо – он, выступавший в составе сборной Австрии на чемпионате мира, умеет общаться с игроками на одном языке. Петер справедлив, честен, прост, поэтому с ним легко и опытным профи, и молодым. Второй – добрые связи «Зенита» именно с «Аустрией», которая славится своей сильной системой подготовки, да и рабочие отношения России с Австрией тоже в счет. Венский клуб сейчас в тяжелом положении – Штегер уйдет по собственному желанию в первую очередь потому, что не видит достаточных оснований для развития клуба, а «воздушные замки» он строить не намерен, да и не умеет. Как вариант – зенитовская молодежь вполне могла бы проходить обкатку во австрийской бундеслиге – турнире достаточно сильном, чтобы получать игровой и человеческий опыт. Вряд ли стоит напоминать, как закончились последние встречи «Зенита» с «Аустрией»? Третий фактор – рядом со Штегером несомненно вырос бы Андрей Аршавин. Андрей Сергеевич не всегда находит общий язык с руководителями, но осторожно предположу, что со Штегером они бы нашли общий язык. Выхлоп может оказаться весьма мощным, чтобы через два-три года именно он и никто другой рассматривался бы первым кандидатом на пост спортивного директора. Да, возможно, менталитет австрийца не сможет до конца принять чужую среду – Штегер умеет общаться с кем угодно, но только если чувствует, что нужен и полезен. Но даже если он проработает недолго, умные люди найдут возможность взять от него то, что пригодится. Петер Штегер – компромиссное и очевидное решение для «Зенита» прямо сейчас. Пока что клуб брал спортивных директоров, словно пытаясь посадить пальму в северном климате. Урожай какой-то собирали, но пальму приходилось выкапывать и искать снова. Штегер – сочетание профессионализма, знания футбола, невероятной порядочности по отношению к работе и работодателию, и наличия связей в Европе. Недостатком можно назвать не самую большую продвинутость на латиноамериканском рынке, но если мы говорим об установке надежной операционной системы, так ли это важно? В 2007-м году в «Спартаке» трудился массажист Владимир Паников. Станислав Черчесов, став главным тренером, привел из Австрии Тони Берецки, который должен был отвечать за физподготовку. Австриец проявил себя могучим специалистом, но у него были проблемы с коммуникацией, пошли конфликты. Паников, впрочем, остался благодарен Берецки: он учился у него, работая рядом, а сейчас он – один из лучших тренеров по физподготовке в стране. А с коммуникацией у него всегда все было в порядке. Уверен, что как минимум интервью с руководством «Зенита» Петер Штегер заслужил.
Лена Мисько
❗️Суперлига подала в суд на УЕФА и ФИФА за нарушение европейских законов о конкуренции.
Лена Мисько
Двое ученых нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19 *** Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский ученый Биргер Соренсен заявили, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Подробную статью с доказательствами они в ближайшие дни опубликуют в журнале Quarterly Review of Biophysics Discovery. С текстом ознакомилось британское издание Daily Mail. Эксперты утверждают, что COVID-19 был создан в лаборатории в Ухане, а после утечки китайцы попытались замести следы и выдать его за вирус естественного происхождения. К выводу об искусственном происхождении они пришли из-за структуры вируса: она имеет «шип», содержащий ряд из четырех аминокислот. Все они положительно заряжены, что позволяет вирусу плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток, как магнит. Это делает вирус более заразным. Господин Далглиш пояснил, что, как и магниты, положительно заряженные аминокислоты отталкиваются друг от друга, и в естественных организмах редко можно найти даже три такие аминокислоты подряд, а четыре и вовсе «крайне маловероятно». «Законы физики означают, что у вас не может быть четырех положительно заряженных аминокислот подряд. Единственный способ получить это — искусственно изготовить»,— добавил он. Впервые вспышку коронавируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань на рынке морепродуктов. В марте 2020 года ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире. В начале 2021-го эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для выявления истоков инфекции. Однако в марте организация сообщила, что миссия не смогла установить источник коронавируса. Эксперты назвали наиболее вероятной передачу вируса от летучих мышей через промежуточное животное. Отметим, что на этой неделе президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении коронавируса. Газета The New York Times сообщила, что разведывательное сообщество США располагает некоторыми данными, благодаря которым, вероятно, можно будет определить происхождение коронавируса. Речь идет о таких данных, как перемещение работников лаборатории в китайском городе Ухань и характер начала вспышки там коронавируса.
Лена Мисько
66% Россиян раскрыли мировой заговор, великий народ **** Эхо Москвы (https://echo.msk.ru/news/2798136-echo.html) Согласно опросу «Левада-центра», две трети россиян считают, что коронавирус создан искусственно 23% сказали, что вирус возник естественным путем без участия человека…
Лена Мисько
странно, я читала, что биоинформатики сразу просчитали геном и их вывод - вмешательства извне не обнаружено.
Лена Мисько
Российский биолог, популяризатор науки, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин в своем фейсбуке опроверг основной аргумент статьи. «Я от одного из аргументов чуть со стула не упал. Таким мощным было это новое слово в молекулярной биологии», — поделился он. «Поскольку, подобно магнитам ,положительно заряженные аминокислоты отталкиваются, очень редко можно найти даже три подряд в естественном организме, а четыре подряд — крайне маловероятно. Законы физики говорят нам, что нельзя иметь четыре положительно заряженные аминокислоты подряд. Единственный способ —изготовить искусственно», — говорится в статье Daily Mail. Но если таковы законы физики, спрашивает Панчин, каким же образом генным инженерам удалось их нарушить? «Я взял последовательность не из четырех, а аж из восьми аргининов (самая положительно заряженная аминокислота) и вбил их в программу BLASTp, которая ищет похожие последовательности в известных белках. Несложно догадаться, что я нашел больше тысячи последовательностей со 100-процентным совпадением», — рассказал российский биолог. Среди последовательностей, которые Далглиш и Соренсен считают невозможными, был ген плотных контактов ZO-1 косатки, метилаза гистонов JARID1 у водоросли Fistulifera solaris и аденилат киназа белой трясогузки. «Но самое главное, что только у человека в геноме есть сотни генов, кодирующих белки с восемью аргининами! Что это, если не вмешательство пришельцев и разумного создателя?» — саркастически поинтересовался Александр Панчин. «Неудивительно, что целый год статью авторов не брали ни в один журнал (как они сами пишут). Пять минут требуется первокурснику с факультета биоинформатики, чтобы проверить такое громкое утверждение», — заключил российский ученый.
сергей озеров
Мужская сборная России проиграла команде Японии в пяти партиях в матче Лиги наций. Встреча третьего тура, которая проходила в итальянском Римини, завершилась со счетом 3-2 (28:26, 26:28, 20:25, 25:21, 16:14) в пользу азиатского коллектива. Самым результативным игроком сборной России в матче стал Максим Михайлов (25 очков). У японцев 26 очков набрал Иссеи Отаке. Отметим, что для россиян это первое поражение в текущем розыгрыше турнира, ранее наша команда переиграла Нидерланды (3-1) и Иран (3-0). Таким образом, после двух туров у подопечных Туомаса Саммелвуо восемь очков и второе место в таблице Лиги наций.
Лена Мисько
Сразу пять футболистов «Химок» покинули клуб по истечении контрактов. Это Владимир Дядюн, Павел Могилевец, Дмитрий Хомич, Андрей Мурнин и Гела Засеев. Выступавшие за «Химки» на правах аренды Александр Долгов и Арсений Логашов возвращаются в «Ростов», а Резиуан Мирзов и Максим Глушенков присоединятся к «Спартаку».
Лена Мисько
«РБ Спорт»: полузащитник Артем Тимофеев, права на которого принадлежат «Спартаку», в летнее трансферное окно, вероятно, сменит клуб. Прошлый сезон 27-летний футболист провел на правах аренды в «Ахмате» (26 матчей в РПЛ, статистика — 3 гола плюс 3 голевые передачи), и сейчас самарские «Крылья», которые вернулись в РПЛ, намерены взять футболиста в аренду.
Лена Мисько
По информации «РБ Спорт», «Сочи» не принял решения о продолжении сотрудничества с нападающим Александром Руденко. 22-летний форвард выступал за сочинскую команду в прошлом сезоне на правах аренды. Cейчас Руденко возвращается в расположение «Спартака». Что делать с нападающим дальше, будет решать новый тренерский штаб во главе с Руем Виторией. В самом «Сочи» тренеры также решают, выкупать игрока у «Спартака» или нет. В арендном договоре между клубами была прописана опция о возможном выкупе футболиста.
Лена Мисько
Во второй части сезона Руденко регулярно играл, в последних матчах был в старте... думала, выкупят.
Лена Мисько
Николо Скира сообщает, что Маурицио Сарри не может договориться с «Лацио» по поводу размера зарплаты Тренер хочет получать €4 млн в год, клуб предлагает лишь €2,5 млн 💸
Лена Мисько
«Барселона» анонсировала переход Агуэро *** Экс-нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро успешно прошел медосмотр и стал игроком «Барселоны». Как сообщают СМИ, болельщики заметили на сайте каталонского клуба анонс презентации аргентинского футболиста в 17:15 по местному времени. Впрочем, сине-гранатовые вскоре удалили эту информацию. Соглашение 32-летнего форварда с «Барселоной» рассчитано на два года
Лена Мисько
Топ лучших голов Лиги чемпионов в сезоне 2020/21 — Матч ТВ https://youtu.be/WNE48PQIizE
Лена Мисько
❗️❗️❗️❗️ Многострадальный Copa America перенесён в Бразилию.
Лена Мисько
❗️❗️❗️❗️❗️ Китайские СМИ пишут, что оставшиеся матчи отборочного турнира Кубка мира 2022 / Кубка Азии 2023 перенесены из Сучжоу в ... Дубай! На сайте АФК эта новость отсутствует и в календаре матче изменений пока нет. Коронавирус никуда не делся, и продолжает влиять на проведение соревнований.
Лена Мисько
Как пишут коллеги из Сирии, их национальная сборная шла на посадку в самолёт, чтобы лететь в Китай, но четыре футболиста не были допущены к рейсу из-за ограничений в Китае по отношению к тем, кто перенес коронавирус ранее. Поэтому Китай не сможет принять оставшиеся матчи в этой группе.
Лена Мисько
❗️❗️❗️❗️ Азиатская футбольная конфедерация подтвердила перенос матчей группы А из Китая. Но пока не объявила, куда именно. Дубай будет самым оптимальным вариантом, поскольку три сборные - Сирии, Мальдивы и Филиппины - уже находятся там. Осталось только привезти сборные Китая и Гуама, а также судей. Футбольная ассоциация Китая планировала организовать чартер из Дубая в Сучжоу, чтобы привезти три делегации, но теперь, видимо, придётся, организовывать чартер в обратном направлении.
Лена Мисько
🏀Участие «Химок» в Лиге ВТБ на следующий сезон под вопросом. Денег пока нет, и подать заявку без подтвержденного финансирования недавний топ российского баскетбола не может. А дедлайн подачи документов на следующий сезон как раз сегодня. Нет и ясности по срокам решения проблемы, сообщил РИА Новости гендиректор «Химок». По ходу сезона клуб накопил долги по зарплате перед игроками. Только за три месяца задолженность превысила 250 млн руб.
Лена Мисько
Конате выведет сегодня молодежную сборную Франции на матч молодежного чемпионата Европы против сборной Нидерландов в качестве капитана
Максим Комаров
Вспомним, как Леонид Арнольдович Федун после проигранного Спартаком по всем статьям матча на Петровском (Тосно-Спартак: 2-1), говорил гадости в адрес Антохи Заболотного! Типа, Антоха больше не забьет никогда, предрекал оракул. Ан нет, Арнольдович, дали Вы маху! Антоха в порядке: забил в чемпионате 9, завоевал твёрдое место в сборной России, где ему доверяют. Теперь перешёл в родной для себя клуб - ЦСКА! Там он несомненно порадует Федуна голами в ворота Спартака ещё много раз! Удачи, Антоха! Рад за парня.
Максим Комаров
А как Валя Филатов жахнул в «9» на Открытии?! И выбил Спартак из полуфинала Кубка России. И Карпина из самого Спартака. Сбил Валя лётчика!
Лена Мисько
Власти Китая только что разрешили своим подданным заводить аж по три ребенка на семью. Для справки - разрешение заводить двоих было издано в 2016 г. То есть буквально каких-то шесть лет назад китайские пары имели право рожать максимум одного ребенка, причем проводилась эта политика с абсолютной беспощадностью. Приведу пример. В 1994 г. жена одного китайского лейтенанта имела неосторожность написать мужу, что она беременна вторым ребенком. Политрук, отслеживающий переписку военных, прочитал письмо и доложил об этом местным властям, которые отправили женщину на принудительный аборт. Лейтенант, узнав об этом, немного расстроился. Для начала он завалил политрука, после чего приступил к ликвидации вышестоящих комиссаров и командиров. До того как его застрелили, он успел положить в общей сложности семнадцать человек. То есть совсем недавно рождаемость ограничивали самыми жесткими мерами, а сейчас ее наоборот - пытаются поднять любыми способами. U-turn конечно впечатляющий, но вполне объяснимый, если принять во внимание, насколько руководство КНР озабочено депопуляцией своей страны. Ни в одном из китайских регионов нет естественного прироста населения, ну а депрессивный северо-восток, который раньше назывался Маньчжурией, вымирает на глазах (см. карту внизу). Отсюда - очевидный консервативный поворот в политике китайского государства. Китайские соцсети в массовом порядке блокируют аккаунты феминисток, призывающих китаянок не выходить замуж и не рожать детей. Минобр тем временем разрабатывает планы - как научить маскулинности китайских подростков, которые в последнее время чет размякли. Мораль. На примере демографической политики мы видим как в принципе работает китайское государство. Сначала боремся с чрезмерной рождаемостью - беспощадно и непреклонно, используя любые доступные методы. Естественно, добиваемся успеха, причем успеха настолько грандиозного, что в течение каких-то пяти лет нам приходится разворачиваться на 180 градусов - чтобы бороться теперь уже за повышение рождаемости. И ровно настолько же беспощадно и непреклонно. Волей неволей задумаешься, что антиворобьиная кампания - это некоторый универсальный паттерн работы китайского государства. Оно по другому не умеет. Прогноз. Китай - это одновременно одна из самых глобализированных экономик мира, и при этом супер закрытое государство в плане иммиграции и натурализации. Даже вид на жительство получить почти невозможно, ну а стать гражданином, если ты не этнический китаец - невозможно в принципе. Короче иммиграционная система КНР - это такая Великая китайская стена: никого не пущать и натурализовывать. Так вот, у меня есть предположение о том, в каком месте эта Стена будет пробита. С чего начнется быстрое и неостановимое открытие Китая в иммиграционном плане. Я о натурализации привозных жен. Не секрет, что Китай, в котором количество молодых мужчин намного превышает количество молодых женщин, уже сейчас активно этих самых женщин импортирует. Сейчас это происходит полулегально или вообще нелегально, когда в Камбодже, Лаосе и т.д. покупают или воруют девушек для продажи на китайский рынок. Сделать это вполне легально на данный момент практически невозможно - и это при том, что в нищих странах той же ЮВА желающих было бы достаточно. С вероятностью в 90% я уверен, что в ближайшие пять лет власти КНР легализуют этот рынок и резко упростят натурализацию иностранных невест. С вероятностью в 60% предположу, что этот прецедент откроет дорогу для полного пересмотра китайской иммиграционной политики, в результате которого КНР постепенно откроется для иммиграции и уже к середине века превратится в глобальный плавильный котел.
Алевтина Трофимова
"Давите мух, рождаемость снижайте, Уничтожайте ваших воробьёв!"© Владимир Семёныч.
Лена Мисько
Тухель 200 млн выбил у Абрамовича под усиление на следующий год
Лена Мисько
Холанд, Санчо... как раз на 200)))
Лена Мисько
правда Тухель хочет 3 игроков за эти денежки *** Шорт-лист: Лукаку, Кейн, Траоре, Райс, Хофманн, Тчаумени.
Лена Мисько
только я не поняла... Траоре то какой? Их там как Петровых с Бошировыми..
Лена Мисько
💥 Лучший игрок сезона 20/21 – Джордан Ларссон **** Когда швед только пришел в «Спартак», было не совсем понятно его амплуа: правый вингер, атакующий полузащитник, форвард? Сейчас Джордан умело сочетает все эти роли. Мастерство и гены бомбардира дают о себе знать. Он самый полезный игрок красно-белых по системе гол + пас (15 + 5), ожидаемым голам и ассистам, непрямому вкладу в результативные атаки. * Ларссон – самый подорожавший футболист «Спартака» с момента перехода (+ 9 млн. евро), и, естественно, главный трансферный актив клуба. Его карьера стремительно движется вверх. Начинают маячить новые горизонты в европейских чемпионатах. И все же хочется, чтобы в новом сезоне Джордан зажег в Лиги Чемпионов со своей нынешней командой.
Лена Мисько
Защитники сборной России по футболу Марио Фернандес и Илья Самошников и полузащитник Денис Черышев не примут участия в товарищеском матче против команды Польши. Об этом заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Он отметил, что Фернандес и Черышев восстановятся к старту чемпионата Европы. Что касается Самошникова, то он пожаловался на боль в бедре, поэтому пропустит матч с поляками. Матч между сборными Польши и России состоится 1 июня во Вроцлаве.
Лена Мисько
Сборная Черчесова Разные сборные потихоньку объявляют заявки на Евро. Я понимаю, что современный футбол настолько тактически хитер, что номинальные амплуа игроков мало что значат, когда они выходят на поле. Но все же... В заявке сборной Франции 8 форвардов, у сборной Англии - 10. У нашей команды всего трое В РАСШИРЕННОМ СПИСКЕ. Хоть и понятно, что все будут включены в финальную заявку. Желаю команде удачи и максимального результата на Евро. Но во что мы там собираемся играть? 🤷🏻‍♂️
Лена Мисько
🔥 Заболотный поспорил, что забьет больше 7 голов за ЦСКА в сезоне-2021/22 Новичок ЦСКА Антон Заболотный согласился на пари с корреспондентом CSKA TV во время своего первого интервью в московском клубе. 29-летний футболист заявил, что забьет больше 7 мячей в следующем сезоне. Если форвард забьет ровно 7 или меньше, он проиграет пари и оплатит сотруднику клубного ТВ ужин в ресторане. Корреспондент в случае проигрыша обещал простоять во льду пять минут во время сборов. «Забью ли я 7 голов? Больше, давай поспорим», — ответил Заболотный на предложение о пари.
Лена Мисько
я бы тоже с ним поспорила... не забьет!
Лена Мисько
Женя Макеев! Поздравляем, отец! Здоровья малышу и маме! 🔴⚪️
Алевтина Трофимова
Счастливый папа!
Лена Мисько
Голландия обыграла Францию и вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы *** Сборная Голландии победила команду Франции (2:1) в матче 1/4 финала молодежного чемпионата Европы. В полуфинале голландцы сыграют с победителями пары Дания — Германия. Чемпионат Европы U21 1/4 финала Голландия U21 — Франция U21 — 2:1 (0:1)
Лена Мисько
Голландцы не видели мяча 40 минут, но забили на последней минуте и вышли в полуфинал! 2:1!
Лена Мисько
Вечер бодрого футбола продолжается. В еще одном четвертьфинале молодежного Евро сыграют Португалия и Италия.
Лена Мисько
⚽️ Ничего себе шедевры! Через себя! Ножницами! Абсолютная красота! Португалия быстро и классно повела. Это будет что-то: matchpremier.ru
Лена Мисько
⚽️ Стандарты Португалии – похороны. Подача на дальнюю, скидка, дубль Дани Моты. Уже 2:0. Тяжеловато будет итальянцам
Лена Мисько
⚽️ Италия отыграла один мяч! Слишком расслабились португальцы и обидно пропустили на последних секундах тайма. Вторая половина с живой интригой. То, что нужно
Лена Мисько
Извините за пафос. Но ради таких голов мы смотрим футбол. Не поленись, пройди по ссылке: https://vk.cc/c2vnWR VK МАТЧ ПРЕМЬЕР Видео с роскошной бисиклетой. Криштиану и Бэйл ставят лайк 👏🏻👏🏻👏🏻
Лена Мисько
⚽️ 3:1 и сразу 3:2! Ребята заскучали устроили мастер-класс по отвратительной игре в обороне. Голы сыпятся. Впереди главные минуты
Лена Мисько
КЕРЖАКОВ - ПАРОДИЯ НА ТРЕНЕРА Не хотел касаться тренера Кержакова. Потому как эти два слова рядом не должны стоять. Но так уж случилось. Сегодня вышло интервью Дениса Давыдова, где как раз немного и было про Кержакова. Денис играл в Томи под его началом. Так вот собственно что говорил футболистам Александр: - Вы взрослые мужики, многие уже состоявшиеся футболисты — я вас переучивать буду? Переучивать? Конечно надо, если футболист делает что-то не то. Или если перед тобой в команде был пастух, а не тренер, который водил оленей по полю, а не учил чему-то. Взрослого человека тоже надо учить и обучать. Просто по другому, чем ребенка или подростка. У взрослого человека есть опыт, на основе которого он воспринимает информацию. И это просто надо учитывать, а не говорить несусветную чушь, как бывший игрок Зенита. Так что болельщикам Нижнего Новгорода можно будет только посочувствовать. Их ждет примерно тоже самое, что и Химки, когда их возглавил Гунько. Который со взрослыми футболистами совсем не умеет организовывать тренировочный процесс. Ну и вновь привет господину Лексакову, который должен готовить футбольных тренеров в стране, а готовит полуфабрикат. Или в случае с Кержаковым дает лицензию сырому и неподготовленному специалисту. @trenerischka
Лена Мисько
предвкушаю, что прочту здесь что-то типа: Денис Давыдов - пародия на футболиста... но, смею заметить, что автор данного поста не сравнивает игрока и тренера... и действительно странно, что тренер говорит: я не буду вас переучивать почему-то и Бердыев и Слуцкий (и этот список можно продолжать) не считают зазорным водить взрослых футболистов за руку по полю... переучивать их и да - я тоже сочувствую и команде НН и ее болельщикам, если А. Кержакова все-таки назначат ГТ
Алевтина Трофимова
Вообще-то Денис очень хвалит Кержакова )
Алевтина Трофимова
https://sport24.ru/news/football/2021-05-31-gde-seychas-denis-davydov---russkiy-messi-i-intervyu-feduna-kak-promes-nachinal-karyeru-v-spartake-glushakov-prodal-mersedes---reaktsiya-karpina-bagazh-alenicheva-i-chempionstvo-karrery?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=intervyu-s-messi-pravda--s-russkim-me
Лена Мисько
да, я читала его вью :)
Лена Мисько
«Синие» были просто невероятны😍 ⚡️ОФИЦИАЛЬНО: УЕФА представил команду сезона в Лиге Чемпионов 2020/21💙
Лена Мисько
Третьяк обещал наказать шведов. Я не поняла за что - но получилось
Лена Мисько
Оперштаб по борьбе с коронавирусом поделился авиационными новостями. Куда можно, а куда нельзя: Запрет на полеты в Турцию и Танзанию продлен до 21 июня Со 2 июня возобновляются полеты в Великобританию. Самолеты будут летать 3 раза в неделю. С 10 июня возобновляется авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией. Также, с 10 июня число рейсов Москва-Минск будет увеличен до 10 в неделю. Помимо этого, из Гомеля и Полоцка в Москву снова будут ходить поезда. Число рейсов с Грецией, Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом и Сербией также будет увеличено.
Лена Мисько
Де Брюйне не потребуется операция, несмотря на переломы носа и глазницы Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес надеется, что хавбек присоединится к сборной Бельгии на следующей неделе в преддверии Евро-2020.
Лена Мисько
Удачи Де Брюйне ...
Алевтина Трофимова
ну не знаю, тренироваться полноценно он не сможет 100%, ну и вообще с такой то травмой в лучшем случае от него процентов 40 будет.
Лена Мисько
ну с нами-то он точно не сыграет... но к финальным может уже восстановится?

Картина дня

наверх