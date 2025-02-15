Тренер назвала устаревшие и актуальные подходы советской аэробики

Любительский спорт времен СССР был гораздо жестче и сложнее по сравнению с тем, что предлагается теперь, отметила фитнес-эксперт, старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.