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Царьград

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Как Трамп нейтрализует Зеленского? Царёв назвал два рычага

Как Трамп нейтрализует Зеленского? Царёв назвал два рычага

Как Трамп нейтрализует Зеленского? Царёв назвал два рычага. Первый - это аудит американской помощи, а второй - деньги Зеленского и его команды, которые находятся за рубежом.

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