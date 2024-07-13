«Мужчин учат держать слово, а женщин - нет». Это большая иллюзия

Прочитала забавную историю. В одной кальянной компания из трех друзей формата «братья вовек» и три не знакомых им ранее девицы, охарактеризованные одним из друзей как женщины легкого поведения, прожгли диван.
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