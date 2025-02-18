Возбуждено уголовное дело после инцидента в школе Московского района. О том, что оно открыто, сообщает ГСУ СК по Петербургу.
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Возбуждено уголовное дело после инцидента в школе Московского района. О том, что оно открыто, сообщает ГСУ СК по Петербургу.