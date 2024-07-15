Покушение на Трампа: Байден дал указание усилить охрану экс-президента

Президент США Джо Байден провел экстренное совещание с руководством правоохранительных органов после покушения на жизнь бывшего президента Дональда Трампа во время его выступления на митинге в Пенсильвании.
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