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Ароматы любви, боли и смерти. ЛОР-врач Лебедева раскрыла секреты обоняния

Ароматы любви, боли и смерти. ЛОР-врач Лебедева раскрыла секреты обоняния

27 апреля — Международный день обоняния. Дата праздника выбрана в 1994 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения и приурочена ко дню рождения французского парфюмера Жака Куртена, который родился в этот день в 1759 году.

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