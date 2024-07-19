Франция готовит новый пакет военной помощи для Украины Портал France Info сообщил о составе нового пакета военной помощи, который Франция предоставит Украине.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Франция готовит новый пакет военной помощи для Украины Портал France Info сообщил о составе нового пакета военной помощи, который Франция предоставит Украине.
Свежие комментарии